Белград, 2 июня, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич, вступивший в должность 31 мая, предложил начать в стране широкий общественный диалог по вопросу о Косово и Метохии, передаёт 2 июня белградская газета «Данас».

Дети Косово

По словам Вучича, к диалогу, задачей которого станет «определение целей Сербии и её места в будущем», должны быть привлечены все общественные слои: политические партии, религиозные общины, представители гражданского общества и неправительственных организаций.

«Давайте сядем за разговор, если мы сможем говорить. Если нам удастся прийти к согласию, то мы сделаем что-то для своей страны. А если потерпим неудачу, то это означает, что нас больше волнует страна наших дедов, чем страна наших детей», — сказал президент Сербии.

Он также подчеркнул, что решения по Косово должны согласовываться с реальными жизненными проблемами и с тем, что волнует проживающих в крае сербов.

Александр Вучич пока не уточнил, в какой форме он видит проведение такой дискуссии, однако отметил, что на это можно отвести три месяца и ещё столько же — для обсуждения вопроса о возможном изменении Конституции Сербии.

Отметим, что в последней редакции основного закона страны от 2006 года Косово и Метохия значится как автономный край в составе республики, а за всеми официальными лицами и государственными органами закреплено конституционное обязательство по защите территориальной целостности и государственных интересов в крае. Аналогичным образом Косово упоминается и в торжественной клятве, которую произносят во время присяги президент и члены правительства Сербии.

В минувшем году Александр Вучич, будучи премьер-министром, уже заявлял, что считает признание официальным Белградом независимости Республики Косово «единственным решением, которое разрубило бы гордиев узел», но в то же время оговаривался, что он «не может и не будет этого делать».

При этом Вучич высказывал мнение, что сербы зачастую «лгут друг другу о том, что Косово для них — самое дорогое слово, а в действительности имеют мало представления о крае, и отдельные люди, к примеру, понятия не имеют, где находится Глоговац и проживают ли там сербы». Одновременно с этим он подчёркивал, что «албанцы — растущий народ», и сербам «нужно разговаривать с ними и искать решение для будущего».

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС. Урегулирование отношений Белграда и Приштины значится отдельной главой переговорного досье о вступлении Сербии в Евросоюз, конкретные детали которой ещё остаются предметом переговоров. Вместе с тем целый ряд официальных лиц ЕС ужё чётко дал понять, что Сербия не получит членства в объединении без признания Республики Косово.

Александр Вучич ранее заявлял, что Белград рассчитывает полностью завершить свою работу по евроинтеграции до 2019 года. Реализацию планов по вступлению в ЕС он также обозначил одним из главных приоритетов своего президентства.