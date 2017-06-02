Вашингтон, 2 июня, 2017, 22:49 — ИА Регнум. В конгрессе США зарегистрирован законопроект о прекращении финансовых взносов в ООН, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM

Документ указывает на необходимость запрета «обязательных и добровольных платежей в ООН, которая, по мнению авторов законопроекта, коррумпирована и некомпетентна».

Авторы документа подчеркивают, что хоть США и выделяют на финансирование ООН непомерно большую часть бюджета, но договоры ООН слишком часто противоречат интересам Америки. Конгрессмены США считают, что таким образом Вашингтон оплачивает противодействие американской внешней политике.

При этом авторы законопроекта подчеркивают, что для возобновления финансирования ООН международная организация должна принять постановление, по которому для согласования регулярного бюджета ООН его должны одобрить не только две трети государств-членов, но и страны, чей совокупный взнос в бюджет ООН составляет не менее 67% от него.

Напомним, за 2016 год США внесли в бюджет ООН и на миротворческие операции в общей сложности $3 млрд при том, что общий бюджет международной организации тогда составил порядка $11 млрд.

В марте 2017 года сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов обсуждать с Вашингтоном вопросы финансовых затрат.