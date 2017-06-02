Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Главы регионов Уральского федерального округа активно участвуют в работе Петербургского международного экономического форума. Позади — десятки подписанных соглашений о сотрудничестве. О том, что получит Урал в результате ПМЭФ — в материале ИА REGNUM.

Pravitelstvorb.ru Петербургский Международный Экономический Форум — 2017

Ямал

Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам подписанных в рамках форума документов сможет рассчитывать на развитие социальной сферы некоторых территориях ЯНАО, среди которых Пуровский, Надымский, Ямальский районы, городе Новый Уренгой и другие. Соответствующий документ подписали губернатор округа Дмитрий Кобылкин и председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Также соглашением предусмотрена финансовая поддержка Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал — потомкам!», федераций хоккея и фигурного катания, помощь тяжёлобольным детям и детям-инвалидам и т.д. В 2017 году «НОВАТЭК» потратит на все эти цели вместе порядка 180 млн рублей.

Также Дмитрий Кобылкин подписал рамочное соглашение сроком на пять лет с ПАО «Почта Банк». В рамках него организация намерена расширять на Ямале сеть своих точек обслуживания. Сейчас их в регионе всего шесть, а до конца года их количество планируется увеличить в четыре раза.

Также в рамках форума сроком на пять лет было подписано с оглашение о сотрудничестве с Челябинской областью. Стороны намерены сотрудничать в таких сферах как торгово-экономические связи, законотворчество, сельское хозяйство, транспорт, инновации и научные исследования, архитектура, образование, ЖКХ, здравоохранение и многих других.

Если говорить конкретнее, то стороны договорились поставлять друг другу товарную рыбу, рыбопосадочный материал, биокорма, сельхозпродукцию и прочее продовольствие.

Челябинская область

Южный Урал в рамках ПМЭФ подписал соглашение с компанией Omya International AG, которая сотрудничает с регионом уже более 10 лет. В Челябинской области работают два предприятия данного концерна. В 2017 и 2018 годах компания намерена инвестировать около 200 млн рублей в развитие перерабатывающих мощностей, модернизацию производства в посёлке Субутак и строительство новой линии по выпуску ежегодно около 150 тыс. тонн молотого мрамора.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве Южный Урал подписал с группой «ВИС». Власти региона надеются на участие компании в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, намеченным на 2020 год, высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург», реконструкция набережной реки Миасс и т.д.

Также Южный Урал надеется на сотрудничество с компанией «Volkswagen Group». Представители «Фольксваген Груп Рус» намерены посетить Челябинскую область и изучить возможности местных производителей компонентов для автотехники и металлургической продукции.

А компания «Газпромнефть-Битумные материалы» готова создать в Челябинской области производство. Если все процедуры пройдут успешно, то скоро в регионе вновь в полную силу заработает битумный завод.

Пожалуй, одним из главных для Урала стало соглашение о сотрудничестве в создании высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Его подписали главы Челябинской, Свердловской областей и «РЖД». Этим документом регионы закрепили своё стратегическое партнёрство с «РЖД» в деле реализации важного не только для них, но и отчасти для всей страны проекта.

Свердловская область

Средний Урал подписал соглашение с компанией «Ростелеком». Обе стороны собираются сообща привлекать инвестиции, популяризировать инновационные решения в сфере повышения энергетической эффективности и энергосбережения. А для повышения энергоэффективности регион может рассчитывать на новые модели, которые обоснованы точными технико-экономическими расчётами. «Ростелеком» готов их предоставить.

Также подписано долгосрочное соглашение о проведении в регионе национального Чемпионата WorldSkills Hi-Tech — сквозных рабочих профессий. Свои подписи в документе поставили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, заместитель главы Минпромторга России Василий Осьмаков, представитель «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Песков и глава «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Подписала Свердловская область соглашение и с Югрой. Теперь жители северных территорий Среднего Урала смогут получать медицинскую помощь в учреждениях ХМАО. Дело в том, что людям, живущим в приграничных с Югрой районах, например, Пелымский и Ивдельский районы, проще добираться до медицинских учреждений в Югре, чем ехать в аналогичные свердловские. Эту особенность и учли главы двух соседних регионов.

ХМАО-Югра

Ханты-Мансийский автономный округ подписал на ПМЭФ два соглашения с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Одно из них — базовое и определяет 15 главных направлений сотрудничества. Среди них сбор и внедрение успешных практик, которые ориентированы на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в муниципалитетах. А второе соглашение посвящено проекту агентства «Магазин верных решений» — база «лучших региональных и муниципальных практик социально-экономического развития». Югра уже отобрала для пилотной апробации несколько проектов из данной базы, а агентство будет их сопровождать.

Ещё одно соглашение Югра, как и Ямал, подписала с «Почта Банком». Также правительство региона договорилось о сотрудничестве с Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина. Стороны намерены сотрудничать в сферах разработки основных технологий нефтегазового производства, а также реализации передовых программ в сфере образования, подготовки специалистов и повышения квалификации.

А ещё Югра уточнила вопросы сотрудничества с Владимирской областью. На ПМЭФ главы двух регионов подписали план мероприятий по реализации соглашения, которое было заключено в декабре 2016 года. Теперь в ближайшие полтора года регионы будут совместно разрабатывать инвестиционные проекты, обмениваться опытом в сфере градостроительной деятельности, участвовать в бизнес-мероприятиях и выставках, развивать туризм и т.д.

Тюменская область

Тюменская область в рамках ПМЭФ подписала соглашение с «Роснефтью». Оно предусматривает сотрудничество в импортозамещении и поддержку социальных проектов. В частности, планируется использовать потенциал промышленности и науки в проектах импортозамещения. Перспективные разработки оборудования и уникальные технологии будут испытаны на объектах «Роснефти» и затем внедрены в производство.

Ещё один документ Тюменская область подписала с компанией «Транснефть-Сибирь». Планируется, что за ближайшие девять лет на площадке Тюменского ремонтно-механического завода будет начат выпуск оборудования для обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов. Всего в этот проект планируется вложить около 3 млрд рублей.

Специальный инвестиционный контракт кроме представителей области и компании также подписал глава Минпромторга России Денис Мантуров. Правительство России и власти Тюменской области готовы стимулировать инвестора с помощью ряда мер, среди которых стабильность налогового законодательства, льготы по уплате налога на имущество и т.д.

Также власти региона подписали соглашение с компанией SAP. Его задачей является развитие цифровых технологий в здравоохранении, образовании, инновациях и в управлении регионом. А с компанией «Ростелеком» регион договорился о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов. Отметим, что это трёхстороннее соглашение также подписал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

Кроме того, Тюменская область подписала соглашения о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией и с Чувашией.

Курганская область

Зауралье кроме соглашения с «Агентством стратегических инициатив договорилась о сотрудничестве с АО «Объединенная зерновая компания». Теперь сельхозпроизводители региона могут рассчитывать на помощь с выходом на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ещё одно соглашение подписали главы Зауралья, Минсвязи и «Ростелекома». Оно направлено на реализацию инвестиционных проектов в сфере услуг связи. В планах — развитие телекоммуникационной инфраструктуры, создание и модернизация аппаратно-программных комплексов, устранение цифрового неравенства и т.д. В рамках сотрудничества планируется подключить к высокоскоростному интернету 226 малых населённых пунктов.

Также Зауралье особенно активно из регионов Уральского федерального округа подписало соглашения с другими субъектами России. Среди них Республика Коми, Тульская область и Карачаево-Черкессия.