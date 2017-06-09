Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Проект «Иноекино» возвращает трилогию «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход» на большой экран. Показы состоятся с 9 по 11 июня в кинотеатре «Аврора».

Цитата из х/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Реж. Стивен Спилберг. 1981. США Харрисон Форд

Фильмы о Джонсе — это не только приключения историка-археолога. Расследование исторической загадки, отсылки к Библии, к древней и новейшей истории, к индуизму, к крестовым походам и покорению Америки, преподнесенное в «легкой» версии восприятия, несомненно, являются именно тем крючком, который зацепил зрителя уже с первого фильма.

Индиана Джонс впервые появился на экранах в 1981 году в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», действия которого развиваются в 1936 году. Главный герой представляет из себя собирательный образ охотников за сокровищами 1930-х годов и приключенческой литературы того времени.

Ретроспектива состоится также в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.