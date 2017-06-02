Будапешт, 2 июня, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Россия Венгрия и Сербия возобновили переговоры по строительству газопровода «Южный поток». Об этом сегодня, 2 июня, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает агентство MTI.

Gazprom.ru «Южный поток»

«Венгрия, Россия и Сербия возобновили переговоры по строительству газопровода «Южный поток» <…> но по меньшей мощности, чем обсуждалось изначально», — сказал глава МИД Венгрии.

Кроме того, по словам Сийярто, в ближайшее время власти Венгрии проведут консультации с Европейской комиссией и Болгарией по поводу строительства газопровода «Южный поток».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия давно хочет построить газопровод по дну Черного моря в страны Южной Европы и Центральной Европы в обход украинской газотранспортной системе, с помощью которой Киев постоянно шантажирует Москву.

Предполагалось, что газопровод пройдёт от российского побережья по дну Чёрного моря до берега Болгарии, оттуда в Сербию, затем в Венгрию далее в Австрию, где будет создан газовый хаб.

Однако власти США оказали политическое давление на Евросоюз, и проект был фактически сорван. Россия пыталась маневрировать, но США прямо надавили на Болгарию и эта страна отказалсь от выгодного для неё проекта.

В итоге в конце 2014 года проект газопровода «Южный поток» был официально свернут и Россия переключилась на строительство газопровода «Турецкий поток».