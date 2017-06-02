Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко опроверг слухи об уходе с поста руководителя государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко, передает 2 июня корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Исаакиевском соборе

Напомним, заместителя директора ГМП, писательницу Ираду Вовненко назначили исполняющей обязанности директора 31 мая, после ухода с этого поста Николая Бурова. Но уже утром 2 июня в СМИ появилась информация, будто Полтавченко решил сразу же ее уволить.

«31 числа Ирада Вовненко была назначена исполняющей обязанности директора музея. Но через два дня не было смысла принимать другого решения», — сказал сегодня Георгий Полтавченко.

Губернатор также назвал условия, при которых возможна передача Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви.

«Передача может состояться только при двух условиях: получении официального обращения РПЦ и когда будут соблюдены все процедуры, предусмотренные законом. Но это после обращения. Обращения не поступило», — подчеркнул губернатор.

Напомним, 10 января 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея и сохранностью памятника культуры. РПЦ до сих пор не подала официальную заявку на передачу собора в ее ведение.