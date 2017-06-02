Кишинёв, 2 июня, 2017, 19:49 — ИА Регнум. В ответ на высылку из Молдавии пяти сотрудников российского посольства «Россия не предпримет ответные шаги, за исключением симметричного ответа по высылке молдавских дипломатов». Об этом сообщил по итогам встречи в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным молдавский президент Игорь Додон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

«Условились, что сохранятся в силе все наши договорённости по возвращению молдавских производителей на российский рынок и амнистии для молдавских трудовых мигрантов», — отметил Додон.

Молдавский руководитель «ещё раз выразил сожаление в связи с недальновидными, недружественными действиями правительства Республики Молдова по отношению к нашему стратегическому партнёру — Российской Федерации». Он заверил, что «стратегическое партнёрство между Молдовой и Россией планомерно восстанавливается, и никто — ни в Молдове, ни за ее пределами — не в силах этому воспрепятствовать».

На встрече, по словам президента Молдавии, также обсуждалась ситуация в процессе молдавско-приднестровского урегулирования.

Напомним, встреча Владимира Путина и Игоря Додона состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.