Москва, 2 июня, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по городу Москве возбудило дело в отношении компании Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ГетТакси Рус» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Дело в отношении агрегатора такси возбуждено вследствие неисполнения предупреждения ведомства об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства», — сказано в сообщении.

ФАС усматривает в действиях ООО «ГетТаксиРус"признаки нарушения конкурентного законодательства, выразившегося в распространении информации, вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг компании.

К примеру, наружная реклама, расположенная на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компания размещает информацию: «Gett Taxi от 50 рублей». При этом проверка показала, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей, что подтверждается информацией из раздела «Тарифы» на сайте gett.com.

В частности, тариф самого дешевого класса автомобиля при выборе для поездки по Москве складывается из суммы: 50 рублей за посадку + 18 рублей за каждую последующую минуту.

ФАС выдала агрегатору такси предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, компании было предписано перестать распространять информацию «Gett Taxi от 50 рублей» на легковых такси и любыми другими способами.