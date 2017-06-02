Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Россия ради сохранения собственной конкурентоспособности обязана создать 25 крупных городских агломераций. Об этом 2 июня заявил экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Алексей Кудрин

По словам Кудрина, в ближайшие десятилетия крупные города станут центрами новой экономики знаний, объединят города-спутники, создавая новые агломерации. Подобные перспективы заставляют Россию сделать «жесткие выводы» и пойти на серьезные шаги.

«К 2025 году 60% мирового ВВП будет производиться в 600 крупных городах. Причем, в первых ста из них будет производиться 35% ВВП. Если мы посмотрим на карту России, только два крупных города могут хоть как-то соревноваться в этой глобальной конкуренции», — сказал Кудрин.

Он добавил, что названные 600 мировых городов-лидеров будут состоять из существующих крупных городских центров лишь на две трети, еще одну треть составят новые быстрорастущие города, в частности, в Китае. «И нам придется с новым списком городов соревноваться», — подчеркнул Алексей Кудрин.

Он заметил, что Москва и Санкт-Петербург создают 27% российского ВВП, в то время как два самых крупных американских города — всего 13% от ВВП США, а два крупнейших города Западной Европы — лишь 9%. В России же следующие по величине 30 и даже 100 городов производят гораздо меньше, чем аналогичные группы городов в других странах.

«Оказывается, что это наш недостаток в новой конкуренции. Если Россия хочет оставаться конкурентоспособной как страна, быстро расти, мы должны вырастить и создать свои крупнейшие агломерации. Я думаю, это те 15 городов-миллионников, а также еще 5 городов, которые могут собрать вокруг себя, с учетом агломераций, более 1 миллиона жителей. Они должны получить государственную поддержку и, может быть, особый статус, чтобы стать такими крупными игроками на мировой арене», — сказал Кудрин.

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Экономист подчеркнул, что речь идет как о европейской, так и о восточной части России. Например, он полагает, что Екатеринбург, Челябинск и Пермь, находящиеся в 500−600 км друг от друга, в будущем станут крупной агломерацией, и государство должно поддержать налаживание транспортных связей между ними. Потенциалом для создания агломерации обладают Нижний Новгород, Казань и Самара, а также Москва и Петербург.

«Петербург и сам притягивает очень много, но ему нужна тоже помощь, чтобы он оставался в списке глобальных городов», — подчеркнул Алексей Кудрин.

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Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности до 2030 года. Среди задач в документе фигурирует в том числе совершенствование национальной системы расселения, создание условий для развития городских агломераций.