Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада подтолкнули развитие целых отраслей российской экономики и нанесли ущерб тем, кто их ввёл. Об этом сегодня, 2 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

«Точно совершенно, что нанесли существенный ущерб тем, кто это сделал… Посчитали, что несколько сотен тысяч рабочих мест Германия потеряла. Нанесло ли это ущерб нам? Да, эти рестрикции наносят ущерб… Но есть и плюс, потому что мы подтолкнули развитие целых отраслей российской экономики. У нас сельское хозяйство растет темпами выше 3% каждый год. Такого раньше никогда не было, это феномен, честно говоря», — заявил Владимир Путин.

Вместе с тем, российский лидер признался, что у него были большие опасения в период, когда санкции только были введены. По его словам, если бы это произошло десять лет назад, такого бы толчка к развитию отраслей не наблюдалось бы.

«Пришлось включить свои мозги, а не просто нефте‑ и газодоллары», — отметил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что в санкциях «в целом ничего хорошего нет», но и нельзя сказать, что это смертельно.

«Это как вот канцлер Австрии говорил, припоминая Марка Твена: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так вот и по поводу санкций можно сказать, но лучше бы этого, конечно, не было, и нужно с этим заканчивать», — считает Путин.

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Президент РФ также отметил, что санкции были введены и осуществляются в нарушение всех международных норм и правил.

«Те же Соединенные штаты всегда отстаивали идеи свободного рынка, открытой экономики. Всегда всех учили (сейчас уже вроде перестают, самим надо учится), что политика не должна влиять на мировые экономические процессы. И сделали именно то, от чего всех предупреждали», — добавил Владимир Путин.

Напомним, санкции против России были введены в 2014 году после того, как Крым вошел в состав РФ, и расширены после начала гражданской войны на Украине. Москва неоднократно называла санкции контрпродуктивными и наносящими вред международной безопасности. Никаких политических результатов западные санкции их авторам не принесли: позиция России осталась неизменной.