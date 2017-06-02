Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Компания «Россети» и Ульяновский автомобильный завод подписали соглашение о сотрудничестве в области применения автомобилей УАЗ в обслуживании комплекса электросетей, об этом 2 июня сообщила пресс-служба компании «Россети».

Uaz.ru Ульяновский автомобильный завод

Договор был подписан генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным и генеральным директором ООО «УАЗ» Вадимом Швецовым на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге.

«В рамках соглашения компании договорились о разработке новых образцов техники на базе автомобилей УАЗ для нужд распределительного сетевого комплекса», — говорится в сообщении.

Также компании планируют совместно работать над обновлением парка транспортных средств оператора энергетических сетей и взаимодействовать в вопросах разработки образцов новой перспективной автомобильной техники.

«Компания «Россети» остается для нас ключевым клиентом, который широко эксплуатирует технику УАЗ в различных, в том числе труднодоступных регионах страны», — заявил генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов.

Пресс-служба напоминает, что соглашение о стратегическом партнерстве компании подписали еще в 2016 году. Российский автопроизводитель сейчас поставляет «Россетям» автомобильную технику, а также производит её обслуживание.