Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Победа президента России Владимира Путина на выборах, которые состоятся в 2018 году, предсказуема — о чем говорит уровень его поддержки среди избирателей, заявил 2 июня глава ВТБ Андрей Костин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Костин отметил, что решение пойти на выборы, которое пока не было озвучено президентом — было бы разумным шагом. При высоком уровне поддержки — таком, какой сейчас у Путина — каждый политик пошел бы на выборы.

«Поэтому я выскажу общее мнение, что все ожидают, что он пойдет на выборы, выиграет их достаточно легко, в первом туре», — пояснил Костин.

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Напомним, очередные выборы президента России состоятся в марте 2018 года. В конце мая Путин заявил, что еще рано говорить о планах его участия в президентских выборах. Он отметил, что участниками выборов смогут стать все граждане, которые изъявят такое желание и пройдут предусмотренные законом процедуры.