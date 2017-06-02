Москва, 2 июня, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 2 июня остается в стрессе. Цены на нефть резко падают, баррель североморского сырья Brent теряет 3% и стоит $49,1. «Бочка» легкой нефти WTI торгуется по $46,88 (-3,1%). Стоимость сырья приблизилась к минимуму от 5 мая ‑ и велика вероятность, что продажи продолжатся, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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Здесь, по ее словам, «продолжают закрываться длинные позиции, несмотря на подтвержденные восемь недель снижения запасов черного золота в США».

«Сырьевой сегмент в настоящее время очень чувствителен к переговорам мировых лидеров по климату. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что государство покидает рамки Парижского соглашения по климату и намерено инициировать новые соглашения в этой сфере», — напомнила эксперт.

«Рынок быстро оценил перспективы и пришел к выводу, что пауза между климатическими соглашениями старого новог ИА REGNUM о образца позволит Штатам пробурить нужное количество скважин для увеличения добычи энергоносителей. Трамп известен своими агрессивными комментариями, и инвесторы явно уклоняются от вероятных рисков», — пояснила Бодрова.

«Техническая сторона торгов не исключает вероятности снижения барреля Brent в область $48,40. Кроме того, в биржевых кулуарах активно обсуждают возможность закрепления нефти ниже $50», — подчеркнула эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 июня, днем цена на нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с 10 мая. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,62% — до $49,81 за баррель. Цена на нефть марки WTI упала на 1,67%, до $47,55.

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