Ростов-на-Дону, 2 июня, 2017, 15:22 — ИА Регнум.

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев принял очередные кадровые решения. На этот раз ушёл с поста недавно назначенный на должность руководитель департамента транспорта. По официальным данным, Геннадий Клейменов покинул чиновничий кабинет по состоянию здоровья. Информация об этом размещена в сообществе «Ростовский городской транспорт» 2 июня.

ИА REGNUM Ростовская администрация

Уже известен новый директор департамента транспорта. Им стал Сергей Саенко, ранее занимавший кресло заместителя начальника Южного управления Ространснадзора.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что уход Клеймёнова связан с троллейбусной проблемой в городе-миллионнике. В частности, не так давно чиновник заявил, что этот вид транспорта вернётся после проведения ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону. Позже губернатор Василий Голубев заявил, что работа по повышению эффективности работы этого транспорта, замене и наведению порядка с контактными линиями уже начата.

Ранее по теме: После проведения ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону вернутся троллейбусы

Выживет ли ростовский троллейбус?

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Клеймёнов в последний раз был назначен руководителем департамента 23 ноября 2016 года после прихода на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева. Тогда чиновник сменил Аллу Лоскутникову. Со своими обязанностями новый глава департамента был уже знаком, так как с 2006 года был заместителем директора ведомства, а затем возглавлял структуру.

Напомним, после прихода в администрацию города-миллионника Виталий Кушнарев сделал акцент на сложную обстановку на транспортных артериях областного центра. В частности, планировал повысить пропускную способность дорог за счёт снижения числа личного автотранспорта и упорядочить работу общественного транспорта.

Ранее по теме: «Ростов-на-Дону умирает в пробках»: сити-менеджер хочет искоренить проблему