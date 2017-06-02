Вашингтон, 2 июня, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Однако реакция одной из крупнейших в мире энергетических компания ExxonMobil оказалась весьма неожиданной. Сегодня, 2 июня, на Петербургском международном экономическом форуме глава корпорации Даррен Вудс заявил, что поддерживает выполнение соглашения.

Питер Пауль Рубенс. Картина Суд Париса.1639

Вудс подчеркнул, что, несмотря на позицию лидера страны, ExxonMobil считает, что соглашение необходимо выполнять. Более того, компания собирается и дальше исполнять условия сделки по климату. По словам главы нефтегазовой компании, точка зрения ExxonMobil совпадает с парижской.

«И мы будем развивать наш бизнес в свете этого соглашения», — сообщил Вудс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп официально объявил о том, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Американский лидер заявил, что его страна выходит из этого соглашения, однако начнет переговоры о вхождении в него вновь или в абсолютно другую сделку «на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков». Сегодняшнее же Парижское соглашение по климату ставить США в невыгодное положение по сравнению со многими другими странами.

«Парижское соглашение по климату — это просто последний пример того, как Вашингтон подписывает соглашения, которые ставят США в невыгодное положение и создают исключительные выгоды для других стран», — объяснил Трамп.

Он обратил внимание на то, что был избран, чтобы «представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа», в связи с этим и принято такое решение. В этом плане важно не дать преимущество перед США таким странам как Китай и Индия, если соглашение будет выполняться Вашингтоном. В частности, в случае выполнения сделки, в США могли бы остаться без работы около 2,7 млн рабочих к 2015 году, считает хозяин Белого дома.

Вообще Дональд Трамп еще во время предвыборной гонки заявлял о том, что США необходимо выйти из Парижского соглашения по климату, потому что оно вредит американской экономике. Что касается позиции нового главы США по поводу глобального потепления, то еще в 2012 году он заявлял, что глобальное потепление из-за деятельности человека — это миф. По мнению Трампа, политика, нацеленная на снижение уровня углекислого газа в атмосфере, приводит лишь к спаду промышленного и аграрного производства, но не помогает отсрочить глобальные изменения климата. Также политик говорил, что США не стоит обременять себя экологическими ограничениями до тех пор, пока Китай не набросит «зелёную» узду на свою промышленность, иначе США рискуют оказаться на экономической обочине мира.

Отмечается, что сейчас детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт. В рамках G7 лидеры западного мира попытались убедить американского президента в полезности этого соглашения, но успеха не достигли.

Напомним, что Парижское соглашение по климату было принято еще 12 декабря 2015 года по результатам конференции в столице Франции. Тогда 195 участников форума договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Позднее 22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, среди которых были и Россия, Германия, Индия, Китай и США подписали соглашение. США, например, обязались сократить уровень выбросов на 26−28% к 2025 году по сравнению с тем, что было десять лет назад. Это сделка пришла на смену Киотскому протоколу, который так и не стал глобальным и выполнен не был. Парижское соглашение по климату не предполагает отказа от использования ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа.

Читайте также: Леонардо Ди Каприо протестует против решения Дональда Трампа

Реакция как американской, так и мировой общественности оказалась вполне ожидаемой. Выход США из Парижского соглашения по климату многие осудили. Например, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал «большим разочарованием» соответствующее решение Трампа. В Нью-Йорке и Вашингтоне проходят акции протеста по этому поводу. Раскритиковали американского президента за такое решение и немецкие политики и СМИ, также глава канцелярии Ангелы Меркель Петер Альтмайер отклонил призыв Дональда Трампа пересмотреть Парижское соглашение по климату. В Индии заявили, что остаются приверженцами выполнения соглашения.

В Госдуме РФ, в свою очередь, заявили, что выход США из Парижского соглашения по климату может усложнить выполнение сделки, однако отметили, что ключевые участники соглашения, в частности Россия и Китай, должны сделать все возможное для его реализации. А министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что Парижское соглашение могут ратифицировать в РФ до 2020 года, однако окончательное решение в этом вопросе будет принято не ранее 2019 года.

Читайте также: Трамп ведет США в группу стран-изгоев — Чубайс