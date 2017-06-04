Анкара, 5 июня, 2017, 00:34 — ИА Регнум. По мнению главы оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, 15 июля 2015 года произошел «контролируемый переворот», а истинный переворот имел место пятью днями позже, когда правящая партия объявила в стране чрезвычайное положение.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Главным обвиняемым стал Фетхуллах Гюлен — живущий в США богослов, а также его сторонники. Вопросы, однако же, остаются. Прежде всего, почему попытка переворота, если считать таковой события 15 июля, не удалась, при том, что прежде военные перевороты, свершавшиеся в Турции нередко, удавались.

Вызывает сомнения и то, что, судебные процессы, которые начались в 2001 году с приходом к власти Партии справедливости и развития, над группой военных, обвиняемых в свершившихся и не свершившихся переворотах, шли без достаточных доказательств. Более того, юристы и вовсе ставят под сомнение доказательства существования какого-либо заговора.

Теперь же обвиняемые военные начали давать такие показания по поводу последнего переворота, что вопросов становится еще больше, а сами показания тянут на сенсацию.

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