Севастополь, 2 июня, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Севастополя 2 июня тайным голосованием избрала Александра Петухова председателем избиркома, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Центризбирком ранее двумя постановлениями рекомендовал главе Севастополя Дмитрию Овсянникову включить Петухова в состав избирательной комиссии и избрать председателем. Ранее он работал первым заместителем постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний председатель Валерий Медведев добровольно сложил полномочия и получит пост советника заместителя губернатора по организации процесса выборов губернатора.

На место еще одного члена избиркома с правом решающего голоса, который также досрочно отказался от обязанностей, будет введена новая кандидатура, согласно постановлению Заксобрания.

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По мнению экспертов, замена главы избиркома в преддверии выборов губернатора города показывает стремление к нивелированию разногласий между врио губернатора Дмитрием Овсянниковым и группой влияния экс-председателя ЗС Алексея Чалого.

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