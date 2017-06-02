Москва, 2 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Мнение жильцов квартир, не принявших участие в голосовании за включение дома в программу реновации, будет учтено пропорционально голосам тех, кто проголосовал за или против. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Дмитрий Буянов ИА Красная Весна Пятиэтажка. Москва

Ранее «молчуны» считались проголосовавшими за включение их дома в программу реновации жилья. Такой же принцип учета их голосов действует в пенсионном законодательстве и в законе о капремонте.

Однако следование такому правилу при голосовании по проекту реновации может привести к некорректному учету мнения жильцов, если процент проголосовавших в доме будет небольшим. Например, при 30% проголосовавших, голоса которых разделятся поровну, добавление остальных 70% голосов в пользу включения дома в проект приведет к перекосу — уровень поддержки инициативы составит 85%.

По новым правилам голоса «молчунов» будут поделены в той же пропорции, в которой поданы голоса за или против включения дома в перечень участников программы.

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Отмечается, что по состоянию на 1 июня доля проголосовавших собственников или нанимателей квартир в 4546 пятиэтажных жилых домах, внесенных в перечень для голосования, составила почти 47,5%.

Жители более чем 96% домов (4392 пятиэтажек) демонстрируют среднюю или высокую явку, однако в 154 домах явка не превышает 30%. Высказать свое мнение жители домов могут до 15 июня.