Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что в пилотном режиме обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории будет проведен в 2020 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По ее словам, в пилотном режиме обязательный ЕГЭ по истории будет проводиться в регионах центральной России — это «те регионы, в которых большее количество гуманитарных специальностей».

«Я думаю, что мы пойдём к 2020 году по пилоту и через два года по решению», — цитирует Васильеву РИА Новости.

Также она заявила, что «идеалом» стало бы включение в систему образования РФ обязательного единого госэкзамена (ЕГЭ) по литературе. Она подчеркнула, что это лишь идеал в ее видении.

«Это идеал. Литературу сейчас сдают ребята, которые идут на филологический, их очень мало, к сожалению», — пояснила Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, говоря о необходимости сделать обязательным ЕГЭ по истории, глава Минобрнауки Ольга Васильева отметила, что «этот вопрос требует обсуждения, даты введения, это не сию секунду, это понятно».