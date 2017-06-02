Москва, 2 июня, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Цены на нефть 2 июня продолжили негативную тенденцию, которая началась по итогам встречи ОПЕК+ в Вене на прошлой неделе. Решение о простой пролонгации сделки о снижении объемов добычи сырой нефти до марта 2018 года, рынок не впечатлило и, скорее всего, цены на нефть продолжат снижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

lalabell68 Нефть

«Взгляд рынка на этот вопрос очень ярко характеризуется его реакций на выход данных по запасам нефти в Штатах на этой неделе, которые показали их сильное снижение. Но при этом рынок отреагировал на это противоположным образом, продажами фьючерсных контрактов на черное золото», — пояснил Костенко.

«Сегодня внимание будет сконцентрировано рынком не только на выходящих данных по занятости, но и на количество действующих буровых вышек, цифры по которым будут представлены сервисной компанией Baker Hughes вечером», — сказал он.

«Цены на нефть 2 июня усиливают падение и торгуются ниже отметки в 50 долларов за баррель в обоих основных марках Brent и WTI. Если данные по занятости усилят позиции доллара США, то следует ожидать и продолжения падения нефтяных цен», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 2 июня цена на нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с 10 мая. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,62% — до $49,81 за баррель. Цена на нефть марки WTI упала на 1,67%, до $47,55.

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