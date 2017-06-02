Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко якобы дал распоряжение заменить и.о. директора Исаакиевского собора Ираду Вовненко на другую кандидатуру, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Смелов Исаакиевский собор, Петербург

«Кадровой службе Смольного Г. Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о.директора, — написал он. — За подбор кадров отвечает Комитет по культуре».

Ранее ряд СМИ сообщил, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко якобы дал поручение найти замену Ираде Вовненко, которая с 1 июня исполняет обязанности директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».