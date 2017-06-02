Москва, 2 июня, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Уголовная ответственность грозит создателям свыше семи тысяч групп соцсети «ВКонтакте» после принятия закона о наказании за пропаганду среди несовершеннолетних самоубийств в интернете, передает 2 июня Russia Today.

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Согласно принятому закону под уголовную ответственность подпадут не только организаторы «групп смерти», но и те, кто пропагандирует зацепинг (трейнсерфинг) и руфинг.

«Молодые юристы России» направили перечень таких групп в Роскомнадзор. К уголовной ответственности также будут привлекаться организаторы групп, вовлекающих несовершеннолетних в игры типа «Синего кита». Сейчас такие паблики заблокированы.

Но остались группы, не призывающие прямым текстом к суициду и нанесению себе вреда. Однако они пропагандируют такие увлечения как руфинг — незаконное проникновение на крыши высотных зданий. В этой категории юристы зафиксировали свыше семи тысяч интернет-пабликов «ВКонтакте».

Комментируя результаты мониторинга, руководитель пресс-службы «Молодых юристов России» Евгения Моткова сказала:

«В одном из крупнейших по количеству подписчиков сообществ — «Руферы» — есть следующее описание: «Весь материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях. Мы крайне не рекомендуем повторять увиденное в данном сообществе (…)».

Говоря о зацепинге — проезде на крыше и любой внешней стороне поезда, юристы назвали 400 закрытых пабликов «ВКонтакте». В них описываются действия, которые нужно совершить, чтобы зацепинг удался, и его «преимущества».

"Трудности в правоприменении могут возникнуть со статьей №110, которая предлагает наказывать лишением свободы на срок до двух лет за «склонение к совершению самоубийства при отсутствии признаков доведения до самоубийства», — отметила Моткова. — Но не раскрываются ни содержание самого действия «склонение к самоубийству, ни характеризующие его признаки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соцсетях, внесенный 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой («Единая Россия»).

После этого поправки были одобрены Совфедом.