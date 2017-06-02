Москва, 2 июня, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Российский рубль торгуется в конце недели без особых изменений. Важным событием, которое может оказать на него давление является выход 2июня данных по количеству новых рабочих мест и уровню безработицы в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

ИА REGNUM Рубль

«Опубликованные 1 июня цифры по занятости в частном секторе от ADP не оказали негативного влияния на рубль и не смогли поддержать американский доллар, но сегодня ситуация может измениться, так как официальные данные от Министерства труда США, если они окажутся сильными обязательно будут отыграны и подтолкнут доллар к росту, что будет негативно влиять на курс российской валюты», — пояснил эксперт.

«Пока рубль продолжает поддерживать игра спекулянтов в кэрри-трейд в бумагах ОФЗ, но динамика рынка показывает, что спрос на них, а также на другие рублевые активы падают. В этом случае на фоне возобновившегося падения цен на нефть рубль, вероятнее всего, продолжит снижение», — считает Костенко.

«Еще одним фактором, который будет прессинговать рубль является ожидание очередного понижения процентных ставок ЦБ РФ на заседании банка 16 июня. Скорее всего, Банк России понизит основную процентную ставку на 0.5% до 8.75%», — предположил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 2 июня составляют 56,53 рубля за американскую валюту (понижен на 15 копеек) и 63,53 рубля за евро (повышен на 12 копеек).

Читайте также: «Рублю комфортно около 56»