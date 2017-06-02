Вашингтон, 2 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Леонардо Ди Каприо попросил поддержать организации, которые серьезно относятся к проблеме глобального потепления, таким образом он предложил протестовать против решения Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщил 1 июня Huffington Post.

52jbj.com Леонардо Ди Каприо против

«Присоединяйтесь к организациям, которые находятся на передовой», — написал актер на своей странице в Twitter, — «Сегодня наша планета страдает. Как никогда важно действовать».

Ди Каприо предложил поддержать три организации, это: Indivisible, Stand Up America и Natural Resources Defense Council (NRDC). NRDC сейчас собирает пожертвования, которые будут направлены на финансирование судебных процессов по искам против политики Трампа в отношении окружающей среды.

На послания Леонардо Ди Каприо отреагировали многие знаменитости, такие как Джон Ледженд, Челси Хэндлер, Кэти Пэрри и Джордж Такеи. Режиссер Майкл Мур назвал решение Трампа «преступлением против человечности».

Напомним, Парижское соглашение по климату — это первое глобальное климатическое соглашение, оно было подписано в декабре 2015 года 194 государствами. В данном документе приводится план действий по сдерживанию процесса глобального потепления.

Дональд Трамп объявил о своем решении выйти из соглашения 1 июня 2017 года, оно является частью плана его миссии «Америка первая» (America First). Известно, что Трамп отрицает существование проблемы глобального потепления, он неоднократно высказывался о ней как об «обмане».