Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин «заболел» цифровой экономикой, заявил 2 июня первый вице-премьер России Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме.

Kmd.dk Цифровая экономика

Комментируя деятельность президента РФ на форуме, Шувалов отметил, что в рамках ПМЭФ Путин, члены правительства и сотрудники администрации обсуждали новые технологии и цифровую экономику.

«Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — сказал он.

По словам Шувалова, развитие высоких технологий очень интересует главу государства. Так, он продвигает эту сферу в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

«Сначала лидеры других государств настороженно к этому относились, а теперь понимают, что да, действительно, в этом ответы на вызовы, нужно просто быть смелее», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня на ПМЭФ заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ предполагает возможность использования криптовалюты.