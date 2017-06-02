Ростов-на-Дону, 2 июня, 2017, 12:02 — ИА Регнум.

О поединках клуба «Ростов» с такими мировыми звездами футбола, как «Атлетико», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», теперь можно забыть. Болельщики жёлто-синих высказывают предположения по поводу будущего любимой команды, которая 1 июня осталась без главного волшебника — Курбана Бердыева. Туркменский специалист доказал, что совершить чудо можно. Правда, теперь чудеса превратились в воспоминания, передает ИА REGNUM 2 июня.

Fc-rostov.ru Матч «Ростов» — «Рубин»

Футбольные эксперты также едины во мнении, что команда полностью обновится, но вот докажет ли свою боеспособность — вопрос.

«Однозначно, что о еврокубках можно забыть. Лишь бы теперь команда оставалась на плаву, ведь в первую очередь иметь известный футбольный клуб — это престиж региона. Ни один другой вид спорта так не любим, как футбол. Никакие победы (ни гандбольные, ни баскетбольные) не могут дать такой популярности», — высказал мнение один из специалистов.

Так, социальные сети наводнила информация о том, что команду с большой долей вероятности покинет весь тренерский штаб «Ростова». Это Иван Данильянц, Якуб Уразсахатов, Александр Мацюра, Владимир Кулаев, Юрий Санчес Солано, Хосе Пастор Верчили. Возможно, уйдёт и тренер вратарей Виталий Кафанов, благодаря работе которого по итогам сезона 2015/16 обладателем приза имени Льва Яшина впервые стал голкипер Сослан Джанаев, а в сезоне 2016/17 Никита Медведев обновил «сухой» рекорд РФПЛ, не пропустив мяч в ворота в течение 952 минут.

Слухи касаются и будущей тренерской карьеры Дмитрия Кириченко, у которого по-прежнему нет лицензии PRO. Не исключено, что и он покинет команду вслед за туркменским специалистом.

Что касается игроков, то практически однозначно из команды уйдёт форвард Сердар Азмун. К нему у Бердыева и требования особенные.

«Я с ним разговариваю жёстче, чем с остальными ребятами. У меня есть на это право, потому что его мне дал отец Азмуна. Я знаю, как с ним разговаривать», — отмечал ранее Бердыев.

Также готовы покинуть донскую дружину защитник Сесар Навас и хавбек Кристиан Нобоа. У них заканчивается контракт, а о продлении договора пока речи не было. Такая же ситуация у форварда Дмитрия Полоза, полузащитника Александра Ерохина, вратаря Сослана Джанаева.

Напомним, 1 июня об уходе Курбана Бердыева с поста вице-президента и тренера жёлто-синих было объявлено официально. После этого болельщики назвали Бердыева легендой и поблагодарили за всё.

По-прежнему на официальном сайте футбольного клуба «Рубин» нет информации о новом главном тренере. Но уже есть информация о том, где команда будет готовиться к новому сезону. Казанцы проведут два сбора в Австрии, ранее там планировался сбор и для «Ростова».

Ранее по теме: «Ростов» под знаком вопроса: Окончание сезона накаляет страсти по Бердыеву