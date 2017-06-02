Белгород, 2 июня, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Белгород всерьез изменит свой облик к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На реконструкции главной городской набережной и благоустройстве дворов в рамках федеральной программы власти решили не останавливаться. Как сообщает ИА REGNUM, теперь мэрия ищет способ придать свое «лицо» Соборной площади и сделать ее излюбленным местом отдыха горожан.

Дмитрий Романенко Центральная площадь Белгорода

К реконструкции набережной реки Везелка в районе улицы Левобережной уже приступили. Первый участок, который начали ремонтировать, имеет протяженность почти в 20 километров.

На этом участке расположатся зоны для пикников, площадка для выгула собак и детский спортивный городок. На улице Левобережной также реконструируют автомобильную дорогу и оборудуют парковочные места.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Белгород включился в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и получил из федерального и областного бюджетов 300 миллионов рублей, часть из которых пойдет на реконструкцию набережной, часть — на благоустройство городских дворов.

Набережную в качестве объекта благоустройства выбрали сами горожане на голосовании, которое прошло в апреле. Над концепцией набережной несколько месяцев работало ГУП «Белгородоблапроект». Там продумали пешеходную зону и велозону, зоны для отдыха и занятия спортом, смотровые площадки и укрепленные подходы к воде, малые архитектурные формы. Для оформления набережной выбрали эко-стиль, большая ее часть останется неукрепленной, а все деревья обязательно сохранят.

Работы на набережной выезжал проверять губернатор Евгений Савченко, который также оценил ход работ во дворах. Он предложил активнее привлекать к обустройству набережной местных жителей, проводить совместные субботники по озеленению территории. К реконструкции дворов он предъявил то же требование — находиться в тесном контакте с жильцами на всех стадиях работы, от утверждения схемы до сдачи двора. Всего летом 2017 года отремонтируют 62 двора, на что будет направлено 594 млн рублей из бюджетов всех уровней.

В ближайшей перспективе у городской администрации — провести благоустройство главной площади Белгорода — Соборной. Проект для ее реконструкции планируют выбрать через конкурс. Работы будут принимать с июня до 1 июля, победителей определят к 15 августа, а до конца августа конкурсные проекты доработают с учетом замечаний комиссии.

Конкурсантов просят решить ряд проблем, связанных с Соборной площадью: отсутствие архитектурной индивидуальности ее благоустройства и следующее из этого отсутствие интереса у горожан, а также невозможность функционально использовать площадь все время, а не только на праздники. На площади должны появиться места отдыха, вертикальное озеленение, модульные инсталляции и световые элементы, а также мобильные павильоны для культурных мероприятий и уличные библиотеки.

Положение о конкурсе, утвержденное главой администрации города Константином Полежаевым, для удобства конкурсантов сопровождается даже наглядными примерами. В мэрии от участников ожидают предложений современных, если не футуристических. Правда, сами горожане не во всех требованиях видят смысл. В соцсетях белгородцы жалуются, что все улицы задушены бетоном и асфальтом, из-за чего лето в городе становится невыносимым — не хватает аллей, скверов и фонтанов. Также горожане считают, что вертикальное озеленение (растения и клумбы в плошках на вертикальных поверхностях — например, стенах) имеет смысл тогда, когда на открытой местности достаточно горизонтального озеленения — газонов, клумб, цветников.

Работы будут оценивать по пяти критериям: «продуманная и выстроенная идеология проекта, философия места», «творческий взгляд», «проработка зонирования, функциональность зон», «успешность прохождения общественного обсуждения» и «перспектива реализации проекта, исходя из стоимости».

Участников конкурса просят предусмотреть озеленение площади и элементы ландшафтного обустройства, а при разработке зон — учесть, что на Соборной площади в праздничные дни проходят массовые мероприятия. Проект, естественно, должен быть прост в реализации.

Тому, кто предложит лучший вариант благоустройства и займет первое место, вручат 100 тысяч рублей, за второе место предусмотрена награда в 50 тысяч, за третье — 20 тысяч. Еще 30 рублей заложено в бюджете на проведение церемонии награждения.