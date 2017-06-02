Донецк, 2 июня, 2017, 12:04 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Калиновка, Сокольники, пгт Калиново.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 34 раза. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

Украинские силовики повредили два дома в селе Луково, одну автозаправочную станцию и линии электропередач.

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«Штаб АТО» зафиксировал 28 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Марьинки, Водяного, Чермалыка, Талаковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Зайцево, Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Кряковки.

Напомним, с 2014 года на Украине продолжается гражданская война, развязанная Киевом против своих граждан. Украинские войска регулярно нападают на республики с целью силового захвата территорий, невзирая на уже дважды заключенные Минские соглашения.

Минские договоренности предписывают обеим сторонам отвести технику от линии фронта, прекратить огонь и начать мирное урегулирование конфликта. Помимо этого, в Донбассе регулярно объявляют новые режимы прекращения огня. Так, с начала 2017 года не менее 10 раз было заявлено о прекращении огня в зоне ведения боевых действий.