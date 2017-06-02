Оксфорд, Великобритания, 2 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Ученые из Великобритании назвали сроки, когда искусственный интеллект сможет превзойти человеческие возможности. Материал об этом размещен на сайте arxiv.org.

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По их словам, к 2024 году искусственный интеллект сможет превзойти человека при переводе текстов с одного языка на другой. К 2026 он сможет самостоятельно писать эссе. К 2027 году он будет в состоянии заменить водителей грузовиков.

К 2031 году искусственный интеллект заменит человека в области розничной торговли. К 2049 году окажутся ненужными писатели, специализирующиеся на беллетристике. А профессия хирурга потеряет свою актуальность к 2053 году.

При этом, авторы считают, что вероятность полной замены человека искусственным интеллектом через 45 лет составляет 50 процентов. А через 120 лет будут автоматизированы все человеческие рабочие места.

Свои данные ученые получили в ходе опроса, проведенного среди 350 экспертов в области искусственного интеллекта по всему миру. Причем азиатские респонденты ожидают, что внедрение искусственного интеллекта произойдет намного раньше, чем их американские коллеги.