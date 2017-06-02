Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Парижское соглашение по климату может быть ратифицировано российской стороной до 2020 года, однако окончательное решение в этом вопросе будет принято не ранее 2019 года. Об этом 2 июня заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Флаг Молдавии

«Россия планирует ратифицировать Парижское соглашение до 2020 года, хотя окончательное решение мы примем не раньше января 2019 года — ратифицировать или нет», — сказал Донской в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Донской пояснил, что при принятии решения будут учтены правила по его осуществлению. Созданием документа займется специальная группа, которая работает над имплементационными решениями Парижского соглашения. Работа будет происходить при участии межведомственной российской делегации.

Глава Минприроды отметил, что для Москвы большее значение имеет факт ратификации соглашения главными торговыми партнерами, а не Вашингтоном. При этом должны быть учтены климатические стратегии области низкоуглеродного развития государств БРИКС и ЕС, а также Норвегии, Японии, Южной Кореи.

«Их реализация может привести к введению ограничений на импорт в эти страны продукции в связи с высоким уровнем выбросов парниковых газов в процессе ее производства, то есть введением «углеродного протекционизма», — добавил Донской.

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