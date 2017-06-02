Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. ЦБ будет разрабатывать национальную криптовалюту, сообщила зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Регуляторы всех стран пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо, это будущее… С учетом пилотов, которые мы делаем, мы поймем, какую систему мы могли бы использовать в нашем случае для нашей национальной валюты», — сказала представитель ЦБ, выступая на сессии на ПМЭФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Центробанк предлагает считать крипотовалюты, в том числе биткоин, цифровым товаром, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на заседании рабочей группы в Госдуме. По словам представителя ЦБ, через месяц депутаты Госдумы получат вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать.

В апреле 2017 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в интервью Bloomberg, что в 2018 году могут быть легализованы операции с криптовалютой, в частности, с биткоинами.

В марте 2017 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минкомсвязи проанализировать возможность применения технологии блокчейн в сфере государственного управления и управления экономикой в России.