Москва, 2 июня, 2017, 11:25 — ИА Регнум. 8 июня в пресс-центре ИА REGNUM пройдёт пресс-конференция на тему «Поиски утраченных мощей святых Русской православной церкви».

Преподобный Лонгин Коряжемский. Икона

Участники пресс-конференции расскажут об уникальных исследованиях, проведённых в Архангельской области, с целью поиска останков северных святых. Речь также пойдёт о создании церковно-государственной модели по поиску захоронений святых Русской православной церкви. Спикеры подведут итоги проекта по георадарному исследованию предполагаемого захоронения преподобного Лонгина Коряжемского на месте снесённого в 1950 году Благовещенского собора Николаевского Коряжемского монастыря в городе Коряжма Архангельской области.

Спикерами выступят:

секретарь попечительского совета фонда сохранения исторического наследия «Император» Станулевич Владимир Игоревич ;

; представитель ООО «Компания ВНИИСМИ» Андрющенко Валерий Васильевич ;

; заместитель Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук Энговатова Ася Викторовна.

Справка:

Министерство культуры РФ выделяет миллиарды рублей на реставрацию храмов и монастырей, тогда как поисков и исследований захоронений святых, требующих небольшого финансирования, фактически не ведётся. Для верующих же обретение мощей святого — событие не менее важное, чем реставрация храма. Кроме того, как показывает опыт, количество паломников и туристов в монастыри и храмы после перенесения туда святых мощей увеличивается в десятки и даже сотни раз. Это, в свою очередь, является важным фактором не только духовного возрождения, но и социально-экономического развития региона.

Так и в Коряжме — все знают, где располагался снесённый Благовещенский собор. На этом участке работали городские коммунальные службы, но поиска захоронения святого Лонгина с целью его спасения не проводилось. Церковь не может самостоятельно вести эти работы, требующие по закону профессионального археолога с «открытым листом», а областное и федеральное министерства культуры выделяют средства на церковную археологию только в связи с реставрацией храмов. До далёкой Коряжмы многомиллионная реставрация не доходила, и перспектив по поискам захоронения небесного покровителя города не было, пока общественники из фонда «Император» и ассоциации «Северное информационное агентство» при поддержке Архангельской митрополии не решили объединить усилия по поиску захоронения святого.

Начало мероприятия в 12:00. Регистрация гостей и участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

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