Волгоград, 2 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В Волгограде очередной объект культуры готовится к переезду на новое место. На этот раз речь идёт о кукольном театре. Его планируется переселить в здание бывшего кинотеатра «Победа». Такая информация была озвучена на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с представителями профильных ведомств.

Puppetvlg.ru Театр кукол в Волгограде

Учреждение культуры, которое в этом году отмечает 80-летний юбилей, глава региона посетил в Международный день защиты детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«Мы проведем реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Победа», где разместится кукольный театр, решение принято», — отметил Андрей Бочаров.

По его словам, проектирование начнётся уже в ближайшее время. А уже в 2018 году, после того как дети, которые занимаются в кружках в здании бывшего кинотеатра «Победа», будут переведены в здание обновленного ГДЮЦ, начнётся реконструкция всего комплекса. Завершить её планируется в 2019 году.

Кукольный театр — один из старейших театров Волгограда, расположенный в самом центре города, в здании бывшего Центрального универмага. Театр ведёт свою историю с 1 августа 1936 года, когда был создан как самодеятельный коллектив при клубе лесозавода. С октября 1937 года был признан профессиональным творческим коллективом и передан в ведение Сталинградского Театра юного зрителя. С 1956 года театр занимает помещение в здании на проспекте Ленина, в котором ранее находилась столовая. Театр располагается на 711 квадратных метрах, зал способен вместить 150 человек. Жители и гости города охотно посещают спектакли театра кукол. В 2016 году приобщиться к искусству сюда пришли более 48 тысяч человек. В репертуаре — 55 постановок, из них 38 — текущего сезона. Художники театра ежегодно создают более сорока кукол. В коллективе учреждения трудятся пять заслуженных артистов Российской Федерации.

По мнению горожан, переезд театра из самого центра города — помещение расположено на углу проспекта Ленина и Аллеи Героев — это очередная попытка властей «отжать» лакомый кусочек. Другие надеются, что все же театр кукол получит лучшее помещение, а переезд учреждения культуры поспособствует наведению порядка вокруг здания бывшего кинотеатра «Победа».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о полном переносе областного краеведческого музея в помещения Царицынской пожарной каланчи, которое губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил в начале января 2017 года, вызвало широкий общественный резонанс.

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Проект реконструкции Волгоградского краеведческого музея обойдется в 2 млн

За сохранение в ведении музея зданий, в которых он располагается на данный момент — по проспекту Ленина 5А и 7 — в качестве базовых, выступило научное сообщество. Группа научных сотрудников и специалистов Волгоградского государственного университета, социально-педагогического и технического университетов направила обращение к губернатору с просьбой отремонтировать и отреставрировать здания с учётом современных требований к помещениям научно-музейных комплексов, а также предусмотреть создание в них помещений «золотой кладовой», реставрационных мастерских и архивохранилища. Позднее сообщалось, что полного переезда фондов и экспозиций в здание первой пожарной части не будет. Музей сохранит за собой оба занимаемых им здания на проспекте Ленина, и в них будут проведены ремонтно-реставрационные работы. В бюджете на эти цели заложено 100 млн рублей.

Добавим, что в Волгограде полным ходом идёт восстановление здания городского детско-юношеского центра. На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%, завершение реконструкции планируется в январе 2018 года.

Volgograd.ru ГДЮЦ

Здание крупнейшего в регионе ДЮЦ было закрыто для посещения сотен школьников в 2005 году из-за аварийного состояния. Решение восстановить уникальное строение было принято в июне 2014 года, в День защиты детей.