Brexit может обойтись Германии в €6,3 млрд, Великобритании — в €50 млрд
Берлин, 2 июня, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Немецкую экономику из-за Brexit ожидают нагрузки в размере €6,3 млрд, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Данные цифры взяты из экономического исследования Мюнхенского института экономических исследований.
Согласно результатам изучения последствий Brexit для ФРГ, исследователи пришли к выводу, что ВВП страны может резко упасть, в результате чего Германия потеряет €6,3 млрд.
Особенно пострадают отрасли машиностроения, фармацевтики и автомобильная промышленность.
«Но Великобритании выход из ЕС будет стоить намного дороже, — утверждают экономисты. — Британцы могут потерять около €50 млрд».
Данные цифры ждут обе страны, если выход будет «жестким».
При «мягком» Brexit, с заключением соглашения о свободной торговле стран ЕС и Великобритании, последствия не такие «страшные».
Германия может потерять €1,8 млрд, а Великобритания — €9 млрд.
«Поэтому мы должны стремиться достичь наилучших условий для обеих сторон», — прокомментировала результаты исследования министр экономики ФРГ Бригитта Циприс.