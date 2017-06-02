Берлин, 2 июня, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Немецкую экономику из-за Brexit ожидают нагрузки в размере €6,3 млрд, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Petr Kratochvil Брексит

Данные цифры взяты из экономического исследования Мюнхенского института экономических исследований.

Согласно результатам изучения последствий Brexit для ФРГ, исследователи пришли к выводу, что ВВП страны может резко упасть, в результате чего Германия потеряет €6,3 млрд.

Особенно пострадают отрасли машиностроения, фармацевтики и автомобильная промышленность.

«Но Великобритании выход из ЕС будет стоить намного дороже, — утверждают экономисты. — Британцы могут потерять около €50 млрд».

Данные цифры ждут обе страны, если выход будет «жестким».

При «мягком» Brexit, с заключением соглашения о свободной торговле стран ЕС и Великобритании, последствия не такие «страшные».

Германия может потерять €1,8 млрд, а Великобритания — €9 млрд.

«Поэтому мы должны стремиться достичь наилучших условий для обеих сторон», — прокомментировала результаты исследования министр экономики ФРГ Бригитта Циприс.