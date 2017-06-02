Астана, 2 июня, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Структуру платежного баланса Казахстана в 2016 году представил Национальный банк Казахстана.

Судя по этим данным, разница между выручкой за экспорт и выплатами по импорту в 2016 году составила минус 8,5 миллиарда долларов США. Рассмотрим показатели по отдельности.

Экспорт товаров и услуг в 2016 году демонстрирует снижение. Он составил 43,6 миллиарда долларов США. В частности, если сравнить с 2015 годом, то наблюдается снижение в 17,74%. А вот если сравнить с 2012 годом, то выручка сократилась практически вдвое и составила 43,6 миллиарда долларов США.

Основные показатели внешнего сектора Казахстана

2012

2013

2014

2015

2016

1,1

1,2

6,1

-5,1

-8,5

0,5

0,5

2,8

-2,8

-6,4

91,8

90,9

86,9

53,0

43,6

44,1

38,4

39,3

28,7

32,6

61,5

63,3

57,0

45,4

38,9

29,6

26,7

25,7

24,6

29,1

11,9

8,0

4,6

3,1

14,4

5,7

3,4

2,1

1,7

10,8

28,3

24,7

29,2

27,9

29,5

5,5

4,7

6,2

7,4

9,1

57,9

70,8

73,2

63,4

61,2

68,1

70,7

68,2

63,6

62,3

112,0

108,9

98,9

52,4

44,0

149,1

152,2

179,5

222,5

342,2

0,1

-0,3

6,2

-29,9

6,1

208,0

236,6

221,4

184,4

133,7

4,8

6,0

4,2

1,2

1,0

По данным Национального банка РК

Импорт товаров и услуг тоже сократился и составил 38,9 миллиарда долларов США. По сравнению с 2015 годом это снижение на 14,32%, а вот по сравнению с 2012 годом — 36,75%.

Более детальный анализ поступлений и выплат показывает, что наименьшие показатели были в первом квартале, но постепенно картина начала улучшаться.

«Для последних трех лет было характерно сокращение доходов и расходов резидентов почти по всем основным составляющим счета текущих операций. Однако уже во второй половине 2016 года на фоне улучшения ценовой конъюнктуры, стали расти стоимостные объемы экспорта и импорта товаров, а также доходы прямых иностранных инвесторов», — комментирует ситуацию Национальный банк Казахстана.

Структура текущих поступлений и текущих выплат

млн. долларов США

2014

2015

2016

91 733,3

57 000,7

47 434,9

80 309,5

46 515,9

37 301,2

6618,1

6476

6309,7

2215,6

2256,8

2227,6

2590,1

1752,1

1596,4

85 593,4

62 142,8

55 952,7

44 064

33 844,4

27 869,3

12 916,2

11 582,2

11 061,4

24 692,3

13 413,8

15 032,3

3920,9

3302,3

1989,8

6139,8

-5142,1

-8517,8

По данным Национального банка РК

«Официальный экспорт товаров в 2016 году составил 36,8миллиардов долларов США, снизившись на 20,0%. Снижение обусловлено сокращением на 27,6% экспорта нефти и газового конденсата (52,7% от официального экспорта) до 19,4 миллиардов долларов США в основном за счет снижения контрактных цен. Экспорт черных металлов увеличился на 10,0% за счет роста объемов физических поставок при снижении контрактных цен. Экспорт цветных металлов и зерна снизился на 6,0% и 1,9% соответственно за счет сокращения контрактных цен при росте физических поставок», — отмечает Нацбанк.

Структура текущих поступлений и текущих выплат за 2016 года

(поквартальная разбивка)

млн. долларов США

2016

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

10 772,3

11 334,7

12 355,5

12 972,4

8463,8

8721,4

9692,2

10 423,8

1517,9

1581,7

1660,6

1549,5

490,3

600,1

550,5

586,7

300,3

431,5

452,2

412,4

11 988,5

13 929,8

14 198,4

15 836,1

5795,8

6835,1

7282,9

7955,5

2508,7

2482,5

3187,9

2882,3

3270,7

4094,4

3208,3

4458,9

413,2

517,9

519,4

539,3

-1216,1

-2595,1

-1842,9

-2863,7

По данным Национального банка РК

Что касается деталей импорта: «Официальный импорт товаров сократился на 17,6%, составив 25,2 миллиарда долларов США. Уменьшение стоимости импорта произошло по всем группам основной товарной номенклатуры. Импорт товаров промежуточного промышленного потребления (36,4% от официального импорта) сократился на 12,4% и составил 9,2 миллиардов долларов США. Импорт инвестиционных товаров снизился на 21,3% до 8,8 миллиардов долларов США. По потребительским товарам стоимость официального импорта уменьшилась на 19,4% до 6,7 миллиардов долларов США. Ввоз продовольственных товаров сократился на 11,6% до 2,8 миллиардов долларов США, а непродовольственных товаров — на 24,2% до 3,9 миллиардов долларов США. Снижение импорта товаров наблюдается по основным торговым партнерам — России (на 13,3%) и Китаю (на 28,0%). При этом сокращение импорта из России связано в основном со снижением контрактных цен, а снижение объемов импорта из Китая происходило за счет сокращения как цен, так и количественного ввоза товаров».

По экспорту услуг сокращение составило 2,57% по сравнению с 2015 годом. Показатель за 2016 год — 6,3 миллиарда долларов США. При этом дефицит баланса международных услуг сократился на 6,9% относительно показателя 2015 года и составил 4,8 миллиарда долларов США.

Нацбанк поясняет: «При спаде экспорта услуг на 2,6% сокращение отрицательного дисбаланса услуг обеспечено снижением импорта услуг на 4,5%… Снижение экспорта услуг обусловлено сокращением экспорта строительных услуг и пассажирских перевозок на 16,3% и 16,2% соответственно. В структуре экспорта услуг наибольшая доля приходится на услуги по трубопроводному транзиту нефти и газа через территорию республики, оказываемые отечественными транспортными компаниями нерезидентам. В 2016 году эти услуги составили 2,2 миллиарда долларов США, оставаясь на уровне 2015 года».

По импорту международных услуг приведены следующие данные — снижение относительно 2015 года на 521 миллион долларов США. Импорт транспортных услуг нерезидентов сократился на 17,6% — на 310 миллионов долларов США. Поездки резидентов за рубеж сократились на 16,2% до 1,7 миллиарда долларов США. Прочие деловые услуги демонстрирую снижение на 12,8% до 4,3 миллиарда долларов США. Прочие деловые услуги, которые занимают в 2016 году 38,8% от общего объема импорта услуг, связаны, в основном, с участием нерезидентов в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Казахстана.

«В структуре импорта этих услуг наиболее значительная доля приходится на архитектурные и инженерно-технические услуги (43,0% или 1,8 миллиарда долларов США), которые снизились на 15,5% или на 338 миллионов долларов США, а также услуги по консультации бизнеса и управления (28,9% или 1,2 миллиарда долларов США). Снижение импорта услуг по указанным позициям было частично скомпенсировано ростом расходов резидентов по потреблению строительных услуг (на 33,1% до 2,2 миллиарда долларов США), связанных с участием нерезидентов в строительстве объектов международной выставки «ЭКСПО — 2017» и других объектов. Оплата комиссионных услуг нерезидентов, связанных с привлечением зарубежного финансирования, обеспечила рост импорта финансовых услуг почти в 3 раза до 388 миллионов долларов США», — поясняет детали Нацбанк.

Одним из основных факторов, который оказал влияние на платежный баланс является цена на нефть.

Сам Нацбанк пишет:«Состояние платежного баланса в 2016 году определялось относительной стабилизацией мировых цен на нефть после достижения минимального значения в начале года и опосредованным влиянием перехода к свободному плаванию тенге».

Стоит отметить, что в начале 2016 года был зафиксирован исторический минимум за последние 10 лет — нефть упала до цены 34,73 доллара США за баррель нефти сорта Brent. Это примерно уровень цен 2004 года. В течение года цена на нефть постепенно повышалась, что видимо и трактуется Национальным банком Казахстана как «относительная стабилизация».

По данным ресурса https://www.calc.ru/

Наибольший рост в платежном балансе Казахстана демонстрирует такой показатель как «Прямые иностранные инвестиции». Казахстан сумел привлечь в 2016 году сумму в 14,4 миллиарда долларов США, что составило почти пятикратный рост по сравнению с 2015 годом. Однако несмотря на большой приток инвестиций, в 2016 году наблюдался и рост вывода инвестиционных доходов прямых инвесторов.

Рост составил 24,6%, порядка 10,9 миллиарда долларов США:«Статистически, это привело к ухудшению текущего счета платежного баланса — при сокращении темпов реального роста экономики дефицит счета текущих операций составил за отчетный год 6,4% по отношению к ВВП. Вместе с тем, более 60% доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены ими на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере», ؘ — пишет Нацбанк.

По международным резервам Казахстану удалось восстановить показатель 2014 года с небольшим превышением — в 2015 году международные резервы НБК снизились на 4,5% и составили 27,9 миллиарда долларов США. В 2016 году этот показатель равен 29,5 миллиарда долларов США.

Национальный фонд Казахстана в течение последних двух лет демонстрирует постепенное снижение активов:

«Использование средств Национального фонда Республики Казахстан в рамках программ государственной поддержки обусловило некоторое снижение иностранных активов фонда, вместе с тем переход к свободному курсообразованию снизил давление на золотовалютные резервы и обеспечил их сохранность. Официальные резервы страны, включающие международные резервы Национального Банка и внешние активы Нацфонда составили на конец 2016 года 90,7 млрд долл. (67,9% по отношению к ВВП), обеспечивая внешнюю устойчивость Казахстана в условиях глобального экономического кризиса».

Экспорт нефти и газового конденсата тоже понемногу снижается, и в 2016 году он сократился на 2%, составив 62,3 миллиона тонн.

ВВП страны в 2016 году снизился на 27,49% и составил 133,7 миллиарда долларов США. При этом Национальный банк Казахстана зафиксировал реальный рост в 1%, что больше связано с состоянием казахстанской валюты — средний биржевой обменный курс KZT/USD составил 342,2 тенге. Национальная валюта по сравнению с прошлым годом упала в 1,5 раза, а за последние 5 лет обесценилась почти в 2,3 раза.

Анализ данных позволяет сделать следующие выводы: