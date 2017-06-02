Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Минкомсвязи оценивает затраты операторов на выполнение антитеррористического «пакета Яровой» в 120 млрд-130 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«По экспертному мнению Минкомсвязи, которое оно высказало в ходе слушаний по петиции против «закона Яровой», при его поэтапном выполнении совокупные затраты могут составить не более 120−130 млрд рублей», — сказал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в интервью телеканалу РБК.

Новая цифра, отмечает Абызов, «в целом выглядит не столь экономически масштабно и ущербно как для сотовых операторов, так и для потребителей».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов 7 июля 2016 года. Согласно пакету документов, операторы связи обязаны в течение трех лет хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Закон начинает действовать с 1 июля 2018 года. Данные необходимо будет предоставить по запросу спецслужб. Операторы связи, работающие в России, ссылаются на нехватку технических возможностей для надлежащего исполнения требований данных законов.