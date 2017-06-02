Москва, 2 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают определить круг опасных материалов и законодательно запретить их использование в производстве детских товаров, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Игрушки

«На законодательном уровне необходимо определить весь круг опасных материалов и законодательно запретить их использование в производстве детских товаров. А производителей, которые будут нарушать регламенты, строго наказывать, ведь на кону — будущее нашей нации», — отметил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев.

Необходимость законодательной инициативы парламентарий аргументировал тревогой экологов, чьи исследования показывают, что многие игрушки в России содержат крайне опасные для детского организма вещества.

«Например, у нас фактически нет запрета на использование в производстве товаров для детей фталатов, поливинилхлорида и других подобных химический соединений, которые вызывают опасные заболевания. В Европе, в США эти вредные вещества запрещены, а у нас, в странах Таможенного союза, такого запрета нет», — указал депутат Госдумы.