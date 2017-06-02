Осло, 2 июня, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Как считают ученые, кратеры на дне Баренцева моря образовались в результате распада газовых гидратов, разложение которых привело к взрывному высвобождению метана и сформировало наблюдаемые сегодня рельефы. Этот процесс, вероятно, происходил в конце последнего ледникового периода.

НАСА Баренцево море

«Область кратеров была покрыта толстым ледяным покровом в течение последнего ледникового периода. По мере того, как климат нагревался, ледяной покров был прорван, и огромные количества метана оказались внезапно освобождены. Это и привело к созданию кратеров», — говорит Карин Андреассен, один авторов исследования.

Ученые проанализировали около ста кратеров на дне Баренцева моря диаметром от 300 до 1000 метров. Они предположили, что распад газовых гидратов начался примерно 15−17 тысяч лет назад. Завершился этот процесс взрывом придонных пузырей с метаном около 11 тысяч лет назад.

По словам ученых, попадание большого количества метана в гидросферу и атмосферу планеты опасно, поскольку метан представляет собой сильный парниковый газ.

Аналогичные скопления газовых гидратов, но меньших размеров, находятся в Сибири, а также в Антарктиде и Гренландии.