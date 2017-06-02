Москва, 2 июня, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Большинство жителей России (57%) имеют сбережения. Наиболее популярным способом хранения сбережений остается наличный рубль (79%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В последние два-три года в связи с ростом стоимости иностранных валют их популярность несколько сократилась. О хранении сбережений только в валюте в 2015—2017 годах заявили всего 5−7% опрошенных из числа тех, у кого есть сбережения.

Среди наиболее надежных способов хранения сбережений жители России называют вклады в российских банках (26%) и наличные рубли (25%).

При наличии достаточного количества свободных денег граждане предпочли бы инвестировать их в недвижимость (30%) либо положить в банк на депозит (28%).

Чаще всего о наличии накоплений признавались жители мегаполисов (69%), люди старше 60 лет (61%), респонденты с высоким доходом (71%).

Об отсутствии сбережений говорили жители Северо-Кавказского (51%) и Сибирского (66%) федеральных округов.

Снижается популярность наличной валюты, как способа хранения сбережений. Если в 2006 году такой вариант предлагали четверть (25%) участников опроса, то к 2013 году доля снизилась до 19%, а в нынешнем — до 14%.

Во всероссийском опросе в апреле 2017 года приняли участие 1500 граждан в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФОМ, благоприятным сегодняшний день для сбережений назвали 22% граждан РФ, еще 44% придерживаются противоположной точки зрения. 57% опрошенных считают, что свободные деньги наиболее целесообразно сберегать или откладывать, еще 33% уверены, что их стоит направить на крупные дорогостоящие товары.

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