Вашингтон, 2 июня, 2017, 09:55 — ИА Регнум.

В первые недели президентства Дональд Трамп намеревался снять экономические санкции с России: соответствующий план поручили разработать сотрудникам Госдепа США представители Белого дома, пишет портал Yahoo News со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

По их данным, чиновники Госдепартамента «встревожились» от таких планов и немедленно начали лоббировать в Конгрессе идею принятия законопроекта по блокированию подобных шагов администрации Трампа. Тем не менее, вопрос Трамп об отмене санкций поставил «всерьез».

Два бывших сотрудника Госдепартамента при условии анонимности заявили порталу, что чиновники, разместившиеся на одном этаже с Госсекретарем, «разослали распоряжение с «заданием» отделу европейских и евразийских дел разработать перечень опций для улучшения отношений с РФ как части сделки в размен на сотрудничество России в войне с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии».

Это подтвердил экс-сотрудник американского внешнеполитического ведомства Дэн Фрид. До февраля 2017 года он был главным координатором в Госдепе по вопросам санкционной политики.

В первые несколько недель, как Трамп вступил в должность, Фрид получил несколько «панических» звонков от представителей американского правительства, которые умоляли остановить Трампа, давшего им поручения разработать шаги по снятию с России санкций. Забеспокоившись, Фрид связался с союзниками в Конгрессе, в том числе с сенатором Беном Кардином.

Он призвал немедленно принять законопроект, «кодифицирующий» существующие санкции и не позволяющий их отменить. Также лоббировать идею с законопроектом начал помощник экс-госсекретаря США по правам человека Том Малиновски.

О том, что планы разрабатываются и прорабатывается вопрос о встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, Малиновски узнал от бывших коллег.

«Это было бы односторонней победой Москвы», — считает Малиновски.

Он успел за несколько дней до своей отставки представить новый пакет санкций в отношении российских чиновников в связи с нарушениями прав человека, подпадающими под «закон Магнитского».

Напомним, отношения между Западом и Россией ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. США и ЕС ввели ограничительные меры против отдельных российских компаний и физических лиц и ряд экономических санкций.

В последние дни президентства Барака Обамы — 26 декабря 2016 года — в Вашингтоне разразился дипломатический скандал. Власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов, они покинули страну ко 2 января 2017 года. Также была изъята собственность российского посольства — посольские дачи, где отдыхали члены семей и дети дипломатов.