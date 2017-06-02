Вашингтон, 2 июня, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Дизайн Skype должен в ближайшее время сильно измениться. Он станет больше похож на мессенджер Snapchat. Об этом сообщает портал mashable.com.

kirstyfields Сеть. Телефон. Фото

Разработчики планируют добавить в мобильную версию «скайпа» функцию, позволяющую пользователю сделать селфи и отправить собеседнику во время голосового вызова или обмена сообщениями.

Новая функция будет доступна на устройствах с операционной системой Android.

Также в Skype появится свой аналог «историй». Пользователь сможет выбрать, поделиться своей фотографией со всеми подписчиками или только с некоторыми друзьями. Такая возможность присутствует в Instagram, Snapchat, «ВКонтакте» и других мессенджерах и социальных сетях.

Предполагается, что пользователи iOS смогут воспользоваться обновленным «скайпом» позже.

Напомним, что Skype — это сервис, обеспечивающий текстовую, голосовую и видеосвязь для пользователей. Разработчик сервиса, компания Skype Technologies была основана в 2003 году. Первая версия программы появилась в сентябре 2003 года. В мае 2011 года компанию-разработчика купила корпорация Microsoft.