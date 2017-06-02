Москва, 2 июня, 2017, 09:30 — ИА Регнум. В Госдуме надеются, что ключевые участники Парижского соглашения по климату, в том числе Россия и Китай, сделают все возможное для его реализации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Климат

Выход США из Парижского соглашения по климату стал еще одним шагом по реализации предвыборных обещаний нового президента Дональда Трампа, констатировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Мы вынуждены принять это решение, хотя, конечно, оно не может не вызывать определенного сожаления», — сказал он, отметив, что Россия последовательно сохраняла приверженность Киотскому протоколу, а затем и пришедшему ему на смену Парижскому соглашению по климату.

Со стороны РФ было приложено немало усилий для его разработки и подписания, указал парламентарий.

При этом он обратил внимание на то, что еще только при появлении информации о возможном выходе США из Парижского соглашения по климату возникли опасения, что этот шаг может затруднить его выполнение. «Однако будем надеяться, что они не оправдаются, а другие ключевые участники, в том числе Россия и Китай, сделают все возможное для реализации соглашения, основная цель которого не допустить на планете экологической катастрофы», — заключил Слуцкий.

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату принесло большое разочарование. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала решение Трампа исторической ошибкой.

Решение президента США подвергли критике лидеры стран Евросоюза.

Лидеры Франции, Германии и Италии также выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили своё намерение продолжать реализацию положений Парижского соглашения, назвав его «краеугольным камнем» в сотрудничестве стран и отметив его «жизненную важность для планеты, общества и экономики».

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не стал глобальным и выполнен не был. Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.