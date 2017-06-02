Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что не исключает приватизации «Газпрома» и «Роснефти» в течение 7−10 лет.

Нефть

«Я считаю, это логично и важно, только надо приватизировать с умом», — сказал Шувалов.

Говоря о возможной приватизации других компаний, Шувалов отметил, что власти РФ близки к тому, что начать размещать в рамках приватизации акции «Совкомфлота». Что касается приватизации «Аэрофлота», то пока в этом нет экономического смысла — компания достигла высоких результатов в своей деятельности.

«А если вот эти все качества хорошие, а денег от продажи этого актива не много, тогда это странная приватизация», — пояснил вице-премьер.

Также он назвал возможные сроки подготовки программы экономического развития России — это может занять от трех до пяти месяцев. Напомним, свои программы подготовили Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина и Столыпинский клуб под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Ключевым документом с точки зрения долгосрочной стратегии развития президент назвал программу, которую подготовило Минэкономразвития совместно с другими ведомствами. Речь идет о комплексном плане действий правительства по ускорению темпов роста экономики РФ до 2025 года.