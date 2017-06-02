Москва, 2 июня, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Владелец группы ЕСН Григорий Березкин вновь заинтересовался покупкой российской версии Forbes, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Leifern Редакция «Форбс» на Пятой авеню в Нью-Йорке

По их данным, Березкин обсуждал это с владельцем издания Александром Федотовым. Пока обсуждение находится на предварительной стадии, стороны еще не подтвердили свои намерения — Березкин не сделал конкретного предложения, а Федотов не согласился продать издание.

Источник уточняет, что вначале Березкин хочет завершить сделку по РБК. Кроме того, бизнесмен готов обсуждать покупку не только Forbes, но и других его изданий.

Федотов информацию не прокомментировал. Березкин же заявил, что ему все еще интересен Forbes как актив, однако добавить к этому ему пока нечего.

Ранее в 2015 году Березкин пытался приобрести Forbes, когда его продавал немецкий медиахолдинг Axel Springer. Forbes входит в издательский дом ACMG, основанный Федотовым в 2008 году, он издает также журналы Numero, L’Officiel, Geo, SNC, «Ок!» и другие.

Сделка Березкина с Михаилом Прохоровым по РБК, по словам источников, должна была состояться еще до начала мая, однако этого не произошло до сих пор. По предварительным данным, у сторон есть разногласия по некоторым деталям.