Москва, 2 июня, 2017, 08:21 — ИА Регнум. После выхода отчета Американского института нефти рост цен на нефть сорта Brent остановился на отметке $51,41 баррель. В ходе европейских торгов цена снизилась на 1,86%, до $50,45 в ожидании выхода отчета Минэнерго США. Участники рынка не верили, что при еженедельном увеличении буровых установок, в стране значительно сократятся запасы нефти и нефтепродуктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, сократились на 6,4 млн баррелей, до 509,9 млн баррелей (прогноз был — 513 тыс. баррелей). Запасы бензина сократились на 2,858 млн баррелей, до 237,024 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей).

Наряду с этим запасы дистиллятов увеличились на 394 тыс. баррелей, до 146,733 млн баррелей (прогноз был — 650 тыс. баррелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 22 тыс. баррелей, до 9,342 млн баррелей в сутки.

Данные по запасам были бычьими, но к закрытию торгов нефть обновила сессионный минимум. Котировки снизились на объявление решения Д. Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. В это время ничего не выходило, никто не выступал. С чем связана такая реакция трейдеров, неясно.

Сегодня, 2 июня, за баррель Brent дают $50,40 (0.16%). Цена неохотно восстанавливается. Активность трейдеров низкая, так как они ожидают выход отчета по рынку занятости в США (non-farm payrolls. NFP). Для нефти этот отчет неважен, он интересен трейдерам валютного рынка и ФРС США. Нужно помнить, что 13−14 июня состоится заседание FOMC.

Позиции покупателей сильно ослабли, но если отчет NFP окажется хуже ожиданий, у них будет шанс вернуться цену к уровню $52. При сильных данных NFP и общего укрепления доллара нефтяные котировки снизятся до $49,60.

Добавим, 1 июня торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,25%, до $50,63 за баррель, WTI вырос на 0,2%, до $48,39 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 2,28%, до $47,55 за баррель.