Москва, 2 июня, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 1 июня открылись незначительным снижением по доллару США и единой валюте на фоне восстановления цен на нефть. В Азии нефть подорожала в ответ на значительное сокращение запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Свежие данные предоставил 31 мая Американский институт нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

С открытия торгов в Европе баррель Brent подешевел на 1,86%, до $50,45. Вместе с ней ослабился рубль. Участники рынка нервничали в ожидании отчета Минэнерго США. Курс доллара вырос до 56,71 руб. в течение четырех часов, курс евро — до 63,64 руб. На этом укрепление валют прекратилось.

После публикации отчета по запасам нефти рубль перешел в контрнаступление. Курс доллара упал до 56,11 руб., курс евро — до 62,94 руб.

Согласно данным министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 6,428 млн баррелей — до 509,912 млн баррелей.

Сегодня, 2 июня, нефть сорта Brent торгуется по $50,37. Всё внимание трейдеров приковано к отчету по рынку занятости в США. Учитывая, что нефть к закрытию торговой сессии растеряла всю прибыль и подешевела до $50,21, курс доллара проведет время до 15:30 мск около уровня $56,45. По прогнозу ожидается укрепление доллара до 56,60/70 руб.

Факторы к значительному укреплению рубля отсутствуют, но это не мешает ему оставаться сильным.

Добавим, 1 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 17,50 коп. (-0,31%), до 56,38 руб., курс евро — на 41,50 коп. (-0,65%), до 63,22 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-3.22%), евро/рубль — 262,9 млн евро (-3,42%).

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