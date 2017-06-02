Москва, 2 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Корпорация Danone заплатит студии «Союзмультфильму» в рамках исполнения обязательств по двум договорам сумму в размере 500 млн рублей, говорится в сообщении «Союзмультфильма».

Цитата из мф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Каникулы в деревне

Согласно соглашениям компаний, 200 млн рублей из обозначенной суммы Danone выплатит за использование образов персонажей мультфильма «Трое из Простоквашино».

Остальные 300 млн рублей компания выплатит студии в течение четырех лет за создание новых 30 серий мультфильма, которые будут выполнены как в 2D, так и в 3D формате. Длительность новых серий составит 6,5 минуты.

При этом французская компания получит исключительные права на данные произведения для использования их элементов в маркетинговых целях.

Напомним, между «Союзмультфильмом» и Danone существовал давний спор по поводу правомерности использования образов персонажей мультфильма в рекламе продуктов компании.

Danone принадлежали права на использование персонажей «Простоквашино», которые писатель Эдуард Успенский, являющийся автором книги «Дядя Федор, кот и пес», передал компании «Юнимилк» (поглощенной Danone).

Однако, студия «Союзмультфильм» считала, что французская компания не имеет права использовать образы отдельных персонажей мультфильмов и требовала заключения соответствующих лицензионных договоров.

Как сообщает председатель правления «Союзмультфильмом» Юлиана Слащева, стороны вели переговоры, но они проходили крайне медленно, ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда в 2015 году в дело вмешался министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.