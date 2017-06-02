Вашингтон, 2 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Заявление президента США о выходе из Парижского соглашения по климату «всколыхнуло» весь мир: лидеры стран, предприниматели, общественность — практически все критикуют данное решение, пишет 2 июня Die Zeit.

DonkeyHotey Дональд Трамп

«Трамп совершил ошибку для будущего нашей планеты», — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо добавил, что он был разочарован решением правительства США.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление о выходе Вашингтона из соглашения.

Главы МИД Германии, Франции и Италии сделали совместное заявление о том, что никакого пересмотра договора не будет.

«Трамп объявил войну всей планете», — прокомментировал отказ США бывший президент Мексики Висенте Фокс.

Хилари Клинтон, главный соперник Дональда Трампа на прошедших выборах президента США, отметила, что решение Трампа — историческая ошибка.