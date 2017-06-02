Окленд, США, 2 июня, 2017, 07:51 — ИА Регнум. «Голден Стэйт» на своем паркете одержал победу над «Кливлендом» в первом матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча закончилась со счетом 113:91.

Nba.com «Голден Стэйт Уорриорз»

Баскетболисты «Голден Стэйт» были сильнее в каждой четверти и закономерно победили. Самым результативным в их составе стал нападающий Кевин Дюрант, набравший 38 очков.

В составе «Кливленда» отметился Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл. На его счету 28 очков и 15 подборов. Также дабл-дабл на счету форварда Кевина Лава — 15 очков и 21 подбор.

Вторая матч серии баскетболисты «Голден Стэйт» также проведут дома. Матч состоится 5 июня.

Плей-офф НБА. Финал. 1-й матч

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 113:91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19).