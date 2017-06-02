Москва, 2 июня, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Задержание 25 мая в Москве участников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволило предотвратить целую серию терактов в российской столице. Об этом 2 июня пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Antares 610 Метро «Тёплый стан»

По информации издания, согласно показаниям самих боевиков, их первой целью должен был стать ресторан, в котором «едят свинину кафиры», а второй — пассажиры на станции метро «Тёплый Стан».

Как отмечается, заказы на осуществление этих взрывов поступили из Сирии — таким образом террористы рассчитывали сорвать проведение Кубка конфедерации по футболу в Москве.

Согласно данным источников, операция по задержанию подозреваемых была проведена сотрудниками ФСБ одновременно в трёх домах в микрорайоне Ново-Переделкино. В одной из квартир был обнаружен цех по производству взрывчатки и одна уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под огнетушитель, аналогичная той, что использовалась при теракте в метро Санкт-Петербурга. В других квартирах были изъяты автоматы и гранаты.

Все задержанные оказались грузчиками: граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, гражданин Таджикистана Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов. Отмечается, что все они сразу решили сотрудничать со следствием. При этом трое заявили, что «добровольно и осознанно» присягнули на верность террористической группировке, а Гумирзаев настаивает, что «друзья использовали его».

Как установило следствие, первым под влияние экстремистов попал Ашуров, который познакомился в «Одноклассниках» со своим земляком, проживающим в Турции и связанным с террористами. После нескольких месяцев переписки в Telegram, в которой обсуждались религиозные темы, Ашуров дал своему новому другу клятву, тем самым присягнув на верность. Впоследствии, устроившись грузчиком, уже убеждённый к тому времени экстремист Ашуров склонил к сотрудничеству с боевиками работавших там же Кушаева, Гулмирзаева и Давудова.

Отмечается, что кураторы сулили боевикам, что все они смогут поехать в Сирию и даже стать командирами боевых подразделений с зарплатами от €2 тысяч. Однако для начала от них требовалось проявить себя в России, чтобы «заслужить уважение».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая сотрудники ФСБ задержали в Москве четырёх человек по подозрению в подготовке террористического акта. После терактов все они собирались выехать из страны, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всем четверым вменяется в вину участие в террористической организации, приготовление к совершению теракта, хранение боеприпасов и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

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